GC19: Anno 1800 bis 26. August kostenlos spielbar // Tag- und Nachtzyklus und DLC-Trailer

Ubisoft kündigte im Rahmen der gamescom Opening-Night-Live-Show eine kostenlose Testwoche zum Aufbauspiel Anno 1800 (Testnote: 9.5) an. Wer schon immer sein eigenes Inselreich im Zeitalter der industriellen Revolution aufbauen wollte, kann vom 19. bis 26. August (9 Uhr) im Sandbox-Modus (inklusive Mutiplayer-Modus) die ersten drei Bevölkerungsstufen ausprobieren. Erstmals könnt ihr euch dabei auch den neuen Tag- und Nachtzyklus anschauen, der offiziell mit einem kostenlosen Update am 10. September ins Spiel integriert wird. Die Testversion könnt ihr euch im Uplay- sowie Epic-Games-Store herunterladen.

Darüber hinaus gab es neues Video-Material zu den drei Erweiterungen zum Hauptspiel, das ihr euch unter dieser News anschauen könnt. Im bereits erschienenen DLC Versunkene Schätze geht ihr auf die Suche nach eurer Königin, besiedelt eine riesige Kontinentalinsel und sammelt mit einer Taucherglocke verborgene Reichtümer unter Wasser. Am 10. September erscheint der DLC Botanica, in dem ihr eure Stadt mit einem modularen botanischen Garten verschönern und damit Touristen anlocken könnt. Den Abschluss bildet im Winter dann Die Passage, in der ihr mit einer Luftschiffflotte die legendäre Nordwest-Passage erkundet. Im arktischen Klima könnt ihr dabei nur mit neuen Waren und Produktionsketten überleben. Alle drei DLCs könnt ihr einzeln oder zusammen im Season Pass erwerben.