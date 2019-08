GC19: Cyberpunk 2077, Borderlands 3, Superhot und mehr für Stadia angekündigt

PC XOne PS4

Anlässlich der in Kürze startenden gamescom hat Google im Rahmen seiner zweiten Stadia Connect eine Reihe von Spielen für seine kommende Streaming-Plattform angekündigt. Der größte Titel, den der nordamerikanische Konzern für seine Plattform gewinnen konnte, dürfte wohl das von vielen mit Spannung erwartete Open-World-RPG Cyberpunk 2077 sein. Den dazugehörigen Stadia-Reveal-Trailer könnt ihr euch gleich am Ende dieser News anschauen.

Der polnischen Entwickler CD Project kündigte diese Neuigkeit selber nur mit einem knappen Tweet an:

#Cyberpunk2077 on Stadia.

That's it. That's the tweet

Angehängt an den Mini-Post war ein Link zur zweiten Stadia Connect, in der ihr auch noch mehr zum, am 14.4.2020 ebenfalls für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinenden Titel erfahren könnt. So erzählt zum Beispiel Autor Jakub Szamatek über den, von Hollywood-Schauspieler Keanu Reeves verkörperten, NPC Johnny Silverhand:

Johnny Silverhand wird der Führer durch die Stadt sein. Er ist die meiste Zeit des Spiels bei dir.

Knapp das erste Viertel der etwa 40-minütigen Show hat der Internet-Konzern Cyberpunk 2077 gewidmet, während der ihr auch frisches Gameplay aus dem Spiel gezeigt bekommt.

Zudem wurden noch weitere, teils nicht weniger namhafte und auch ein Stadia exklusiver Titel angekündigt. Die Trailer, beziehungsweise News soweit vorhanden, haben wir euch hinter den Spielnamen verlinkt.:

Nicht in der offiziellen Pressemitteilung enthalten, aber ebenfalls für Stadia veröffentlicht werden soll Empire of Sin. Der Rundenstrategie-Titel, in dem ihr euch im Chicage der 1920er-Jahre zum gefürchteten Gangsterboss aufschwingen müsst, wird von Publisher Paradox gemeinsam mit Romero Games, dem Studio von Entwickler-Legende John Romero (Doom, Quake, Daikatana), entwickelt. Empire of Sin soll im Frühjahr 2020 auch für andere Plattformen erscheinen.