GC19: Gears 5: Erster Story-Trailer zur Kampagne zeigt Kait

PC XOne

Nachdem Microsoft während der Xbox-Inside-Präsentation bereits Details zum Horde-Modus von Gears 5 präsentiert hat, zeigte Rod Fergusson, Chef des Entwicklerstudios The Coalition, im Rahmen der gamescom Opening-Night-Live-Show erstmals Szenen aus der Einzelspieler-Kampagne. Im Trailer sehen wir Kait Diaz, die ihrer am Ende des Vorgängers enthüllten Verbindung zum Feind auf den Grund gehen will und dabei eine schreckliche Vision hat. Darin deckt sie die wahre Gefahr für den Planeten Sera auf, nämlich sich selbst.

Gears 5 erscheint am 10. September 2019 für Xbox One und PC (Windows 10 und Steam) und ist Teil von Microsofts Spiele-Abonnement Xbox Game Pass. Käufer der Ultimate-Edition dürfen bereits am 6. September starten.