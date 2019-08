GC19: Watch Dogs Legion erscheint auch für Stadia // Gamescom-Trailer

PC XOne PS4

Im Rahmen von Googles Stadia Connect hat Ubisoft den Gamescom-Trailer "Welcome to Resistance" für Watch Dogs Legion (zur E3-Preview) uraufgeführt und damit bekanntgegeben, dass der Titel ebenfalls für die mobile Plattform von Google erhältlich sein wird. In dem neuen Open-World-Action-Titel von Ubisoft seid ihr Mitglied der Hacker-Organisation DedSec, die nach dem Zusammenbruch des Wirtschaftssystems der nun übermächtigen Organisation Albion den Kampf angesagt hat.

Der aktuelle Titel der Watch-Dogs-Serie spielt in einem fiktionalen London der nahen Zukunft. Wie bereits angekündigt wurde, sollt ihr in Watch Dogs Legion jeden NPC übernehmen und zu einem Widerstandskämpfer für DedSec ausbilden können – und das werden eine ganze Menge sein. Denn wie Creative Director Clint Hocking bereits in einem Interview verraten hat, sollen acht Bezirke der Metropole von euch erkundet werden können. Unter anderem auch Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel das London Eye, der Westminster Palace oder auch Piccadilly Circus.

Watch Dogs Legion soll am 6.3.2020 für den PC sowie die Playstation 4, Xbox One und Stadia erscheinen.