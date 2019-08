GC19: Orcs Must Die 3 exklusiv für Google Stadia angekündigt // Trailer

andere

Während Googles Präsentation Stadia Connet im Vorfeld der gamescom hat Robot Entertainment mit Orcs Must Die 3 einen neuen Serienteil der bekannten Action-Tower-Defensereihe angekündigt, der exklusiv für Stadia im Frühling 2020 erscheinen soll. Dem Vorgänger Orcs Must Die 2 (Testnote: 8.0) aus dem Jahr 2012 folgte 2017 der Free-to-Play-Ableger Orcs Must Die - Unchained (im gamescom-Angespieltbericht).

Der neue Titel spielt 20 Jahre nach dem zweiten Teil und bietet eine neue Geschichte, in der der Kriegsmagier und die Zauberin den Orden wieder aufgebaut und neue junge Lehrlinge ausgebildet haben. In den War Scenarios werdet ihr mit einer überwältigenden Zahl von Hunderten von Orcs konfrontiert, denen ihr euch mit diversen Gerätschaften und Fallen entgegenstellen müsst. Einen ersten Eindruck vom Spiel vermitteln euch der offizielle Ankündigungstrailer unter dieser News und die Bilder in unserer Screenshot-Galerie.