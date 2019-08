Darksiders Genesis: Neuer Trailer zeigt Bosse, Kämpfe und mehr

PC Switch XOne PS4

Während Googles Stadia-Pressekonferenz im Vorfeld der diesjährigen gamescom hat THQ Nordic einen neuen Trailer zum kommenden Action-Rollenspiel Darksiders Genesis vom Entwickler Airship Syndicate präsentiert. Das Spiel wartet mit einer Story-Kampagne auf, die vor den Ereignissen des ersten Teils spielt und den Ursprung der Sieben Siegel erforscht.

In Darksiders Genesis müssen die beiden postapokalyptischen Reiter Krieg und Strife sich den Weg durch die Hölle bannen, um Lucifer persönlich auf Befehl des Rates zur Strecke zu bringen. Der trügerische, geheimnisvolle Dämonenkönig plant das Gleichgewicht zu stören und die gesamte Schöpfung ins Verderben zu stürzen, indem er hochrangigen Dämonen in der Hölle neue Macht verleiht. Genau dies müsst ihr verhindern, indem ihr alle Dämonen zur Strecke bringt, Informationen sammelt und Lucifers komplexe, finstere Pläne durchstreift.

In dem kurzen Clip, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt, räumen die beiden postapokalyptischen Reiter Krieg und Strife mächtig auf. Dabei könnt ihr einen Blick auf die Fähigkeiten der beiden Nephilim werfen. Es werden zudem verschiedene Schauplätze, sowie zahlreiche Monster und Bosse gezeigt, sowie ein paar Kletterpassagen demonstriert. Darksiders Genesis soll noch in diesem Jahr für PC, Xbox One, PS4 und die Switch erscheinen.