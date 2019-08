GC19: Gears 5: Details zum Horde-Modus // Gameplay-Trailer

PC XOne

Microsoft hat im Rahmen der Inside-Xbox-Folge zur gamescom Details zum kooperativen Horde-Modus aus Gears 5 enthüllt und erstes Gameplay gezeigt. Eine der größten Neuerungen sind die Ultimate-Fähigkeiten, die für jeden Charakter einzigartig sind und euch zum Beispiel temporäre Unsichtbarkeit oder einen Artillerieschlag gewähren. Außerdem wird es mit dem Jack-Bot (Jack-of-All-Trades) einen weiteren spielbaren Supportcharakter geben. Der fliegende Jack benötigt dabei keine Deckung und kann zum Beispiel Mitspieler heilen, Reparaturen durchführen oder mit seinem Ultimate Gegner übernehmen. Nach jeweils zehn Wellen tauchen auf der Karte sogenannte "Power-Taps" (Power ist die Währung im Horde-Modus) auf, die euch zusätzliche Boni bieten und zum Verlagern eurer Verteidigungsbasis animieren sollen. Studio-Chef Rod Fergusson stellt euch die wichtigsten Neuerungen kurz in diesem Video vor. Einen ersten Eindruck vom Gameplay des Horde-Modus bietet euch der Trailer unter dieser News.

Gears 5 erscheint am 10. September 2019 für Xbox One und PC, Käufer der Ultimate-Edition können schon ab 6. September loslegen. Das Spiel ist erstmals auch auf Steam erhältlich und bietet Crossplay zwischen Xbox One, PC-Windows 10 sowie PC-Steam. Zudem ist der Titel auch in Microsofts Spiele-Abonnement Xbox Game Pass enthalten.