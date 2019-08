GC19: Telekom kündigt eigenen Cloud-Gaming-Service an // Beta ab 24.8.

The Witcher 3 - Wild Hunt ab 58,88 € bei Amazon.de kaufen.

Die Deutsche Telekom reiht sich in die Reihe jener Unternehmen ein, die auf Cloud-Gaming setzen: Mit „MagentaGaming“ kündigte das Telekommunikationsunternehmen im Zuge der gamescom einen entsprechenden Service an, der im Verlauf des kommendes Jahres zur Verfügung stehen soll und auch in den MagentaTV-Tarif integriert wird.

Die Betaphase für den neuen Dienst startet am 24. August und umfasst mehr als 100 kostenfreie Spiele. Zu den bekannteren Titeln gehören zum Beispiel Evoland, Evoland 2, Lords of the Fallen, die Sniper-Serie, The Witcher 3 - Wild Hunt und World of Tanks. Seid ihr auf der Kölner Spielemesse unterwegs, könnt ihr das Spielen per Cloud in Halle 11.3 ausprobieren. Solltet ihr zudem Kunde bei der Telekom sein, könnt ihr euch auch als Tester registrieren lassen (ab dem 24.8. ist die Anmeldung auch online möglich) – vorausgesetzt euer Anschluss verfügt über eine Bandbreite von mindestens 50 Mbit/s, durch die „das optimale Spielerlebnis“ gewährt sein soll.

Während die Spiele im Verlauf des Testzeitraum in Full-HD-Auflösung mit 60 FPS in Stereo gestreamt werden, sind für den Start von MagentaGaming 4K-Auflösung und 5.1-Surround-Sound angedacht. Wie andere Anbieter auch, wirbt die Telekom damit, dass das Spielen (auch grafisch anspruchsvoller Titel) „auf nahezu jeder Plattform und Hardware“ möglich ist. Zum Einsatz kommt für MagentaGaming ein dezentrales Server-Netz, wodurch die Latenzen „in der Regel unter 50 Millisekunden“ bleiben sollen.

Unterstützt werden vom kommenden Cloud-Gaming-Service PCs (Windows 7, 8 und 10 oder MacOS X) und Android-Geräte, die Nutzung via Xbox und iOS ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen. Euren Controller könnt ihr via WLAN, USB oder Bluetooth nutzen, und auch die Steuerung mit Maus und Tastatur ist möglich.