GC19: Beyond a Steel Sky – Interessantere Adventures durch smarte KI

PC Switch XOne PS4 iOS

In einem Vortrag auf der Devcom 2019 erklärte Charles Cecil, Mitbegründer von Revolution Software und Mitschöpfer des Point-and-Click-Klassikers Beneath a Steel Sky, wie sich moderne künstliche Intelligenz auf die Rätsel aktueller Adventures auswirkt. Als Beispiel zieht er den 25 Jahre nach dem Erstling erscheinenden Nachfolger seines dystopischen Titels, Beyond a Steel Sky, heran.

Laut Cecil habe sich der Fokus der Entwicklung bei Baphomets Fluch 5 im Vergleich zu früheren Werken des Studios deutlich verschoben. Durch die Finanzierung via Kickstarter sei man viel besser mit den Spielern in Kontakt gekommen und habe mit ihnen über ihre Wünsche für das Spiel sprechen können. Anders als früher, als noch Publisher die Entscheidungsgewalt darüber hatten, was gemacht wird. Diesen Ansatz verfolge man bei Revolution auch bei der Entwicklung von Beyond a Steel Sky. Cecil und sein Team wollen den Fans geben was sie wollen, sie dabei aber weiterhin überraschen.

Eine wichtige Erkenntnis der vergangenen Jahre war, dass abstrakte Rätsel mit obskuren Lösungswegen nicht mehr zu Begeisterung, sondern zu Frust führen. Also wolle man ganz im Stil der alten Virtual-Theater-Engine eine lebendige, dynamische Welt erschaffen, deren Bewohner sich nachvollziehbar verhalten.

Als Beispiel nannte Cecil zwei frühe Rätsel aus Beyond a Steel Sky, bei denen der Spieler anhand der KI ohne zu arges Um-die-Ecke-Denken selbst auf die Lösung kommen soll. So ist es an einer Stelle nötig, Vögel von einem Platz wegzulocken. Die gefiederten Zeitgenoßen sind allerdings erst willens, wenn man sie mit dem passenden Köder davonlockt. Also muss der Hauptcharakter Robert Foster sich etwas Essbares schnappen und in der Hand halten, woraufhin die Tiere sich plötzlich bewegen. Das erscheint nicht nur logisch, durch Handlungen der NPCs soll dem Spieler auch angedeutet worden sein, wie man die Situation löst.

Ein anderes Rätsel nutzt sowohl das Verhalten der NPCs als auch der Roboter in der Spielwelt. Der Weg zum nächsten Handlungsabschnitt wird von einer Drohne versperrt. In der Nähe befindet sich aber ein Getränkespender, der jedem mit dem passenden Chip ein Kaltgetränk ausschenkt. Diese beiden Faktoren kann sich Foster zu Nutze machen: er hackt sich in den Spender, ändert die Berechtigungen und so wird ein Alarm ausgelöst, wenn der nächste NPC sich etwas zu schlürfen holen will. Die Drohne fliegt natürlich umgehend zur Quelle der Unruhe und dem Spieler steht ein neuer Weg offen.

Cecil wolle die KI auch für neue Wege bei den Rätseln nutzen, wie er es in der Vergangenheit bereits getan hatte. In der berüchtigten Ziegenszene von Baphomets Fluch beispielsweise mussten die Spieler im richtigen Moment klicken, um eine Situation zu lösen. Das schmeckte zwar den alteingesessenen Fans nur bedingt, brachte aber frischen Wind ins Genre.

Im Idealfall soll es in Beyond a Steel Sky keine Tipps geben, oder sie sollen zumindest nicht nötig werden, um auf die Lösungen der Rätsel zu kommen. Cecil und sein Team wollen die Spieler dazu animieren, die Charaktere zu beobachten, ihre Verhaltensweisen zu lernen und so ihren ganz eigenen Weg zu finden. Durch schlauere künstliche Intelligenz soll dieses Ziel erreicht werden.

Auch der Grafiker von Beneath a Steel Sky, Dave Gibbons, ist in Beyond a Steel Sky wieder mit an Bord. Durch seine Erfahrungen im Comic-Bereich und die Cartoon-ähnliche Optik des neuen Spiels sollen auch Emotionen ganz anders vermittelt werden. In seinen 40 Jahren als Entwickler habe Charles Cecil viel über Gefühle und Rätsel in Spielen gelernt und seine gesammelte Expertise soll aus Beyond a Steel Sky den würdigen Nachfolger zu dem für die damalige Zeit innovativen Titel machen, den das Original verdient hat.