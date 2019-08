GC19: Empire of Sin – Neuer Gameplay-Trailer zu John Romeros Mafia-Strategie

PC Switch XOne PS4 MacOS

Paradox Interactive und Romero Games haben heute einen neuen Gameplay-Trailer für Empire of Sin veröffentlicht, das Video wurde in der heutigen gamescom-Folge von Microsofts Inside Xbox uraufgeführt.

Das charakterbasierte Strategiespiel wurde auf der diesjährigen E3 angekündigt und ist im Chicago der 1920er Jahre angesiedelt. Anfangen werdet ihr damit, euren ersten Trupp an loyalen und schlagkräftigen Gangstern zusammenzusuchen. Nach und nach erweitert ihr dann in rundenbasierten Kämpfen euer Territorium, schließt Allianzen – nur um sie im Anschluss wieder zu brechen. "Plaudert, zwingt, verführt, bedroht oder tötet um euren Willen durchzusetzen", so beschreibt es der Pressetext. Arbeitet euch mit Charme und Gewalt langsam an die Spitze der Unterwelt, eine Position, die ihr im Anschluss auch verteidigen müsst.

Empire of Sin, das erste gemeinsame Projekt von Entwickler-Legende John Romero (Doom, Quake, Daikatana) und dem schwedischen Publisher Paradox, soll im Frühjahr 2020 für PC, MacOS, Playstation 4, Switch und Xbox One erscheinen.