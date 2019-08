GC19: Wasteland 3 – Neues Gameplay-Video veröffentlicht

PC XOne PS4 Linux MacOS

Bis Wasteland 3, dessen Fig-Kampagne im Oktober 2016 sehr erfolgreich verlaufen ist, im Handel erhältlich ist, wird voraussichtlich noch etwas Zeit vergehen: Aktuell ist nur die grobe Angabe „2020“ bekannt.

Während der Microsoft-Veranstaltung Inside Xbox wurde nun ein neuer Trailer zum Taktik-Rollenspiel veröffentlicht, in dem euch – wie auch schon im Video zur diesjährigen E3 – kurze Gameplay-Szenen präsentiert werden. Die Aufnahme startet mit einer Fahrt durch das verschneite Colorado und wird mit einem Gefecht fortgesetzt, in dessen Verlauf unterschiedliche Gegner in Erscheinung treten und verschiedene Waffen eingesetzt werden.

Während der gamescom erhaltet ihr in Halle 9 die Möglichkeit, Wasteland 3 selbst anzuspielen. Außerdem wird der Serienschöpfer Brian Fargo vor Ort sein.