GC19: Age of Empires 2 - Definitive Edition erscheint am 14. November

PC

Während des Xbox Inside-Events gab Microsoft das genaue Veröffentlichungsdatum von Age of Empires 2 - Definitive Edition bekannt. Demnach erscheint das Strategiespiel am 14. November dieses Jahres sowohl im Microsoft Store als auch bei Steam. Bei Interesse könnt ihr den Titel ab sofort zum Preis von 19,99 Euro vorbestellen. Darüber hinaus könnt ihr auch Bundels erwerben, die im Preis gesenkt sind und neben der kommenden Definitive Edition auch die Fassung von Age of Empires 2 aus dem Jahr 2013 umfassen.

Bieten wird euch die Definitive Edition unter anderem Crossplay, vier neue Zivilisationen, drei neue Kampagnen sowie diverse Verbesserungen im Vergleich zum Originalspiel (Grafik in 4K Ultra HD oder ein vollständig überarbeiteter Soundtrack).

Darüber hinaus wurde bekanntgegeben, dass Age of Empires - Definitive Edition ebenfalls via Steam und im Microft Store für 19,99 Euro erhältlich ist. Zudem ist der Titel für PC-Besitzer im Rahmen des Xbox Game Passes verfügbar (siehe auch diese News).