GC19: Xbox Game Pass: Neuzugänge im August mit Devil May Cry 5 und Kingdom Come - Deliverance

Im Rahmen der gamescom-Ausgabe von Inside Xbox hat Microsoft die Neuzugänge für seinen Spiele-Aboservice Xbox Game Pass angekündigt. Alle Abonnenten können sich im August auf folgende neue Titel freuen:

Ab 19. August:

Ab 22. August:

Ab 27. August:

Ab 30. August:

Blair Witch (PC, Xbox One)

Außerdem werden ab 5. September Dead Cells (PC, Xbox One) sowie ab 10. September Gears 5 (PC, Xbox One) Teil des Game Pass. Auch die Age of Empires 2 - Definitive Edition (PC) kommt ab 14. November mit in das Abo-Programm.

Neukunden können sich aktuell zwei Monate Xbox-Game-Pass-Ultimate (PC und Xbox One) für 2 Euro sichern. Wer nur am Game-Pass für PC interessiert ist, bekommt im Moment einem Monat für 1 Euro oder drei Monate für 3,99 Euro.