GC19: Hotline Miami Doppelpack für Switch erschienen

Nintendo hat heute im Rahmen eines neuen Indie-World-Showcases die beiden Top-Down-Shooter Hotline Miami (Testnote: 8.0) und Hotline Miami 2 - Wrong Number (Testnote: 8.0) für die Hybridkonsole angekündigt und veröffentlicht. Beide Titel können ab sofort als Hotline Miami Collection über den eShop erworben werden. Der Preis liegt bei 24,99 Euro.

In Hotline Miami schlüpft ihr in die Rolle eines Auftragkillers und müsst die Aufträge, die ihr über eine verschlüsselte Telefonverbindung erhaltet, so effizient wie möglich ausführen. In Hotline Miami 2 steuert ihr hingegen mehrere Protagonisten mit eigenen Hintergrundgeschichten und Motiven, deren Schicksale sich im Verlauf der 20 Kapitel umfassenden und auf verschiedene Zeitperioden erstreckenden Geschichte miteinander überschneiden. Einen Trailer zu der Hotline Miami Collection könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: