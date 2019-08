GC19: Journey to the Savage Planet erscheint im Januar // Trailer

PC XOne PS4

Typhoon Studios und der Publisher 505 Games haben das First-Person-Adventure Journey to the Savage Planet mit einem konkreten Veröffentlichungstermin bedacht. Der Titel wird Anfang des kommenden Jahres, am 28. Januar 2020, für PC, Xbox One und die PS4 in digitaler Form auf den Markt kommen. Die physische Version des Spiels wird hingegen ab dem 31. Januar erhältlich sein. Die PC-Version erscheint zunächst für ein Jahr exklusiv im Epic Games Store.

In Journey to the Savage Planet werdet ihr als ein Mitarbeiter von Kindred Aerospace, das stolz darauf ist, das viertbeste interstellare Explorationsunternehmen zu sein, einen unbekannten Planeten in einer weit entfernten Ecke des Universums erkunden. „Mit großen Hoffnungen, aber nur wenig Ausrüstung und keinem echten Plan ist es deine Aufgabe, die fremde Flora und Fauna zu erforschen, zu katalogisieren und festzustellen, ob dieser Planet für die menschliche Besiedlung geeignet ist“, heißt es in der offiziellen Beschreibung des Spiels.

Das Science-Fiction-Abenteuer wird auf allen drei Plattformen zum Preis von 29,99 Euro angeboten. Die Vorbestellungsphase hat bereits begonnen. Passend zur Bekanntgabe des Release-Termins haben die Entwickler auch einen neuen Trailer auf YouTube veröffentlicht: