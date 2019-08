GC19: Ori and the Blind Forest – Definitive Edition kommt für die Switch

Switch

Bereits seit März 2015 können PC- und Xbox-One-Besitzer in die wunderschöne Welt von

Ori and the Blind Forest eintauchen, das wir in unserem Test mit 9.0 bewertet haben. Im Rahmen des Indie-Showcases gab Nintendo nun bekannt, dass der Titel mit seinen abwechslungsreichen und fordernden Jump-and-run-Abschnitten ab dem 27. September auch Nintendo-Switch-Spielern im eShop zur Verfügung steht.

Angeboten wird euch Ori and the Blind Forest dabei in der sogenannten Definitive Edition, die auch schon für PC und Xbox One erhältlich ist. Zu deren Features gehören zum Beispiel – im Vergleich zum Originalspiel – neue Musikstücke und Story-Elemente oder auch drei Schwierigkeitsgrade und neue Fähigkeiten. Zu welchem Preis ihr den Titel der Moon Studios erwerben könnt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Aktuell arbeitet das Entwicklerstudio an Ori and the Will of the Wisps, das voraussichtlich im Februar des kommenden Jahres für PC und Xbox One erscheint.