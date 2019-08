GC19: The Surge 2: Kommentiertes Gameplay-Video zeigt Kämpfe, Inventar & mehr

PC XOne PS4

Nachdem The Surge 2 (in der Preview) vor wenigen Tagen den Goldstatus erreicht hat, könnt ihr ab dem 24. September sowohl auf PC als auch Xbox One und PlayStation 4 in das Action-Rollenspiel eintauchen. Im Zuge der bevorstehenden gamescom wurde nun ein neues, kommentiertes Gameplay-Video veröffentlicht, das etwa viereinhalb Minuten lang ist.

Unter anderem erhaltet ihr kurze Eindrücke vom Charakter-Editor und der Spielwelt, vor allem aber von den (Groß-)Gegnern und den Kämpfen. Auch das Inventar beziehungsweise die Verwaltung/Optimierung euer Rüstung und Waffen wird vorgestellt.

Beleuchtet werden außerdem verschiedene Angriffs- und Verteidigungsmöglichkeiten (wie Schlagkombinationen, Blocken oder Ausweichen) sowie die euch begleitende Drohne, die mit Mods ausgestattet werden kann und euch zum Beispiel mit Lasergeschützen, EMP-Granaten oder einem Scharfschützengewehr unterstützt.