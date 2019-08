GC19: Neuer Trailer zu Vampire the Masquerade - Bloodlines 2

PC XOne PS4

Publisher Paradox Interactive und Grafikkarten-Hersteller Nvidia haben im Vorfeld der morgen startenden gamescom neues bewegtes Bildmaterial in Form eines frischen Trailers zum kommenden Blutsauger-Rollenspiel Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 (zur Preview) veröffentlicht. Das brandneue Video zeigt euch während der etwas mehr als einminütigen Laufzeit diverse Schauplätze aus dem Titel samt den grafischen Verbesserungen, die mittels des optionalen Raytracing-Modus diverser Geforce-RTX-Grafikkarten erzielt werden, solltet ihr ein entsprechendes Nvidia-Modell in eurem PC verbaut haben.

Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 entsteht derzeit beim amerikanischen Entwickler Hardsuit Labs in Seattle und soll im ersten Quartal des kommenden Jahres für PC, Playstation 4 und Xbox One im Handel erscheinen. Ein genaues Release-Datum wurde seitens des Publishers noch nicht bekannt gegeben.