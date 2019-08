Einen wunderschönen guten Mo--Mittag, allerseits! Die Gamescom-Woche hat hiermit begonnen, lasst alle Hoffnung fahren, sollten euch News und Spielberichte zu neuen Spielen *nicht* interessieren!

Was könnte man an einem Montagmorgen alles tun, wäre man Spieleredakteur! Man könnte beispielsweise Kaffee schlürfend in einem bequemen Bürosessel sitzen und gepflegt plaudern, und das als "Arbeit" ausgeben! Oder man könnte von der Rückreise von einer Hochzeit in Hamburg einen kleinen Zwischenstopp in Köln machen, um Leute wie Hideo Kojima zu treffen, und das als "Arbeit" bezeichnen. Oops, Moment, aber wir sind ja Spieleredakteure...

In dieser Express-Ausgabe unseres MoMoCa (keine Sorge, die 25 Minuten schaffen wir dennoch) unterhalten sich Dennis Hilla und Jörg Langer in einer bundeslandüberspannenden Live-Schalte (wobei das Skype-Tonsignal vermutlich eh über die halbe Welt geroutet wird) über die üblichen MoMoCa-Themen. Ein "Worauf wir uns auf der Gamescom freuen"-Special haben wir uns im Podcast gespart, weil wir a) euch überraschen wollen oder b) das eh schon in Darauf freut sich die Redaktion oder c) ihr uns das bereits in einer Sonntagsfrage mitgeteilt habt, und wir größtenteils mit euch übereinstimmen oder d) wir es im Eifer des Gefechts vergessen haben. Wir tippen auf a).

Wie üblich bei großen Messen, lassen wir euch per Twitter-Box direkt auf der Homepage an unseren Abenteuern teilhaben und fassen die E3-Berichte, -Galerien und -News (von euch und von uns) auf einer praktischen Event-Seite zusammen (Newstitel immer mit GC19: beginnen).