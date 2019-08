GC19: Alle Live-Streams zur gamescom im Überblick

Die kommende Woche steht ganz im Zeichen der gamescom, die vom 20. bis 24. August wieder ihre Pforten in Köln öffnet. Schon am heutigen Montag stehen einige Veranstaltungen und Live-Streams an, bei denen wir erste Neuigkeiten und Ankündigungen erwarten dürfen. Im Folgenden wollen wir euch eine kurze Übersicht über den heutigen Zeitplan geben.

Nintendo Direct - Indie World: Montag, 19. August, 15 Uhr

Nintendo startet den Tag ab 15 Uhr mit einer neuen Nintendo-Direct-Folge, die sich unter dem Titel „Indie World“ ungefähr 20 Minuten lang rund um Indie-Titel für die Nintendo Switch drehen wird. Anschauen könnt ihr die Show auf YouTube.

Microsoft – Inside Xbox: Montag, 19. August, 17 Uhr

Microsoft zeigt ab 17 Uhr anlässlich der gamescom eine Sonderausgabe von Inside Xbox. Im Zentrum stehen dabei unter anderem der Horde-Modus von Gears 5, Neuigkeiten zu Destiny 2: Festung der Schatten, The Surge 2 und Informationen zum Xbox Game Pass sowie der X019 in London (siehe News). Verfolgen könnt ihr die Folge auf via Mixer, Twitch, YouTube, Facebook und Twitter.

Google - Stadia Connect: Montag, 19. August, 19 Uhr

Um 19 Uhr präsentiert Google im Rahmen einer Stadia Connect auf YouTube Neues zum kommenden Streaming-Dienst, wobei der Fokus auf dem Spiele-Lineup liegen soll und eventuell erste Exklusivtitel gezeigt werden (siehe News).

gamescom Opening Night Live: Montag, 19. August, 20 Uhr

Das Hauptevent des Tages ist die große Opening Night Live-Show, die ab 20 Uhr von Geoff Keighley moderiert wird (siehe News). Die Show verspricht 15 Weltpremieren in Form von Ankündigungen und neuen Trailern sowie Gastauftritte wie von Hideo Kojima. Mit dabei sind unter anderem Death Stranding, Gears 5, Call of Duty - Modern Warfare, Borderlands 3, Need for Speed - Heat sowie folgende Studios und Publisher: 2K, Activision, Bandai Namco, Bungie, Capcom, Electronic Arts, Epic Games, Google Stadia, Sega, Square Enix, THQ Nordic, Sony, Ubisoft und Xbox Game Stduios. Das Event wird im Livestream auf gamescom.de und YouTube, Twitch, Mixer übertragen.