Superhot: Ego-Shooter erscheint offenbar für die Switch

Der Publisher Headup Games wird den viel gelobten Ego-Shooter Superhot offenbar demnächst auch auf die Switch bringen. Einen konkreten Hinweis darauf hat ein Nutzer namens @itssimontime auf Twitter verlinkt. Dabei handelt es sich um ein Update für die Switch-Version des Spiels, das offenbar auf das Content Delivery Network (CDN) der Switch hochgeladen wurde, noch bevor das Spiel überhaupt für Nintendos Hybridkonsole erschienen ist.

Wie @itssimontime auf Anfrage erklärte, hat er den Hinweis auf das Update in der Versionsliste der Switch entdeckt, die das Gerät etwa alle vier Stunden aktualisiert und die die Updates enthält, die im Hintergrund geladen werden. Am heutigen Montag, um 15:00 Uhr (deutscher Zeit) wird Nintendo ein neues Indie-Showcase ausstrahlen. Es ist wahrscheinlich, dass Superhot dann offiziell für die Switch angekündigt wird. Dies wird auch vom bekannten Branchen-Insider und Senior Analysten von Niko Partners, Daniel Ahmad, auf Twitter bekräftigt. „Zwei Spiele werden angekündigt und direkt veröffentlicht. Beide sind heiß“, so die Quelle.

Superhot wurde erstmals 2016 für Windows, Mac und Linux veröffentlicht und 2017 auch auf die Xbox One und die PS4 portiert. 2016 erschien auch die Virtual-Reality-Variante Superhot VR, das zunächst exklusiv den Besitzern von Oculus Rift vorbehalten blieb. 2017 folgten dann Umsetzungen für HTC Vive, Playstation VR und auch für Microsofts Windows Mixed Reality.