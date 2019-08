GG-Rückblick KW 33/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 33: Rückblick von Sonntag, 11. August, bis Samstag, 17. August 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Dieses Mal zu Gast im Montagmorgen-Podcast war unser Admin Fabian Knopf, der sich mit Jörg Langer über zuletzt Gespieltes unterhielt oder auch einen Blick hinter die Technik von GamersGlobal.de gab. Veröffentlicht haben wir in der vergangenen Woche das zweite Uncut-Video der GDC-Doku, in dem Warren Spector unser Gesprächspartner ist. Die jüngste Stunde der Kritiker dreht sich um Rebel Galaxy - Outlaw, außerdem ist unser großes Gewinnspiel gestartet, bei dem insgesamt 55 Preise zur Verlosung bereitstehen. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Informationen dazu gibt es bislang kaum, dennoch hat euch die Ankündigung der Enhanced-Edition von Systen Shock 2 sehr interessiert, Gleiches gilt für das kommende Need for Speed-Spiel oder auch den game-Jahresreport mit Daten zur deutschen Spielebranche. Aussagen von Personen aus der Branche sorgen in der Regel für zahlreiche Leser und Kommentare, so auch dieses Mal im Fall von Phil Spencer und der neuen Xbox-Konsole. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 17. August (wie immer gilt, dass – wenig überraschend – hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Eine umfangreiche Plus-Galerie zur 13. Langen Nacht der Computerspiele erwartete euch am vergangenen Sonntag, zudem sei abermals auf unser Bundesliga-Tippspiel hingewiesen. Vor dem Hintergrund des 10jährigen GG-Jubiläums wurde ein weiteres Community-Projekt gestartet, in dessen Rahmen ihr Spiele-Keys an andere Userinnen und User verschenken könnt. Dieses Mal im Spiele-Check: Der Shooter Metal Wolf Chaos XD und das Weltraumspiel Avorion (siehe auch das Interview im MoMoCa vom 29. Juli 2019):

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf eine News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnte, aber dennoch hervorgehoben werden sollte, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

GC 2019: Neue Trailer für Commandos 2 und Praetorians HD-Remaster veröffentlicht

Wie nicht wenige andere Titel, erhalten auch Commandos 2 - Men of Courage aus dem Jahr 2001 und Praetorians (2003) voraussichtlich in diesem Jahr Remaster-Fassungen mit HD-Grafik und modernisierten Benutzeroberflächen. Eindrücke davon, wie die überarbeiteten Spiele in Bewegung aussehen, könnt ihr euch anhand von zwei aktuellen Trailern verschaffen.

» Erlebt im Text noch echte Adventures. «

— StefanH am 14. August 2019

❺ ⚊ KW 33/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

In der 33. Kalenderwoche 2014 fand die gamescom statt, sodass wir entsprechend zahlreiche Angespielt- und Angeschaut-Berichte veröffentlicht haben. Ebenfalls erschienen sind der Test zu Risen 3 - Titan Lords oder auch die Preview zu Alien - Isolation. Im Newsbereich berichteten wir unter anderem über das Usertreffen zur gamescom oder auch über einen Abend mit dem Sony-Geschäftsführer.