EA Origin: All you need is Games Sale - bis zu 80 Prozent Rabatt

Der Entwickler und Publisher Electronic Arts hat zum Wochenende hin in seinem Online-Store einen sogenannten All you need is Games Sale mit zahlreichen Spieleangeboten für den PC gestartet. Dieser umfasst einige hauseigene Titel, sowie auch Spiele verschiedener Third-Party-Studios. Auch wurden diverse dazugehörige DLCs, Erweiterungen und kosmetische Zusatzpakete im Preis gesenkt. Die Preisnachlässe reichen dabei teilweise bis zu 80 Prozent.

Das Angebot umfasst unter anderem Titel, wie Battlefield V (Testnote: 9.0), Plants vs. Zombies - Garden Warfare 2 (im User-Artikel), Die Sims 4 (Testnote: 7.5), Anthem (Testnote: 7.0), A Way Out (Stunde der Kritiker), Mass Effect - Andromeda (Testnote: 8.0), Darksiders 3 (Testnote: 7.0), Vampyr (Testnote: 8.5), Tyranny (Testnote: 8.0) und FIFA 19 (Testnote: 9.5).