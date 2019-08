Resort: Mystery-Adventure aus NRW auf gamescom spielbar // Trailer

PC

Seitdem sich das für seine ungewöhnlichen Adventures bekannt gewordene Hamburger Studio Daedalic verstärkt in den Genres Echtzeit-Strategie (A Year of Rain), Puzzle-Action (Felix The Reaper) und Rollenspiel (Iron Danger (von Benjamin Braun angeschaut)) versucht, und sich King Art Games aus Bremen voll und ganz auf den bevorstehenden Release des Strategietitels Iron Harvest konzentriert, stopft das Bochumer Studio Backwoods Entertainment die entstandene Adventure-Lücke. Resort heißt das 3D-Adventure, an dem die Macher des Mystery-Adventures Unforeseen Incidents aus dem Jahr 2018 derzeit arbeiten.

Resort wird laut Entwicklerangaben ein „Story-Explorationsspiel zwischen Traum und Realität“, das in Optik und Setting Paraboles Adventure Kona (im Check) ein wenig ähnelt. In Backwoods Abenteuer besucht die Schriftstellerin Laura Tanner den kleinen Kurort Laburnum Creek, auf dem in naher Zukunft ein Komet einschlagen soll. Für ihre Kolumne findet sie jedoch heraus, dass die Bewohner trotz des nahenden Untergangs ihr Zuhause nicht verlassen wollen. Der Spieler gelangt so in ein mysteriöses Abenteuer, in dem Ängste, Träume und Realität zu verschmelzen scheinen und mit den Entscheidungen der Protagonistin das Handeln der Bewohner beeinflusst werden kann. Resort soll dabei ausschließlich auf Narration setzen und komplett auf Puzzles verzichten.

Zur gamescom, die morgen Abend in Köln mit einer feierlichen Gala eröffnet wird, ist das Spiel für alle zugänglich und in einer ersten Fassung spielbar, einen Releasetermin gibt es allerdings noch nicht. Dafür steht bereits fest, dass das Mystery-Adventure komplett auf Deutsch und Englisch vertont sein wird. Der neue Reveal-Trailer zu Resort zeigt euch erste Eindrücke von Grafik und Setting.