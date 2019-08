Forza Motorsport 6 wird nächsten Monat aus dem Verkauf genommen

XOne

Die Rennsimulation Forza Motorsport 6 (Testnote: 8.5) wird im kommenden Monat aus dem Verkauf verschwinden. Wie Microsoft über das offizielle Forum bekannt gab, hat der Titel seinen End-of-Life-Status erreicht und wird ab dem 15. September 2019 nicht mehr angeboten. Dies gilt auch für alle Zusatzinhalte, die im Laufe der Zeit für das Spiel erschienen sind. Konkreter wurde der Publisher zwar nicht, jedoch dürften mit großer Wahrscheinlichkeit die auslaufenden Lizenzrechte für Musikstücke im Spiel der Grund für den Verkaufsstopp sein. Besitzer des Spiels haben jedoch nichts zu befürchten, denn alle erworbenen Inhalte sowie Online- und Community-Features sollen auch zukünftig verfügbar bleiben und funktionieren.

Wer Forza Motorsport 6 noch in seine Sammlung aufnehmen will, kann den Titel aktuell und noch bis zum 15. September im Rahmen des Microsofts-Programms „Games with Gold“ kostenlos erhalten. Für alle anderen kostet das Spiel aktuell 29,99 Euro. Wer auch sämtliche Zusatzinhalte des Titels haben möchte, kann derzeit im Xbox Game Store beim Add-on-Sale zugreifen. Dort wird das normalerweise 99,99 Euro teure Paket derzeit für 4,99 Euro angeboten.