Erste Bilder zum neuen Open-World-Weltraumshooter der Everspace-Macher

PC XOne PS4

Bereits am vergangenen Dienstag gab Rockfish Games bekannt, dass die Gerüchte zutreffen und man seit längerem an einem neuen Weltraumspiel arbeitet. Erstmals vorgestellt wird der kommende Titel am Montag, den 19. August, im Rahmen der gamescom (im Indie-Bereich stehen für die Demo acht PCs zur Verfügung).

Kürzlich wurden unter dem Hashtag #screenshotsaturday erste Bilder zum noch namenlosen Spiel veröffentlicht, die allerdings nicht viel mehr als den Weltraum zeigen: Bild #1, Bild #2, Bild #3 und Bild #4.

Derzeit gibt es nur sehr wenige Informationen zum neuen Projekt des Studios, von dem Everspace samt dessen Erweiterung Encounters (im User-Artikel) stammt. Preisgegeben wurde bislang nur, dass das neue Spiel auch Rollenspielelemente bieten wird. Auf der Teaser-Website heißt es dazu:

Natürlich haben wir uns [...] euer Feedback auf Everspace genau angesehen, und ein Wunsch war uns dabei deutlich aufgefallen. Auch wenn viele Fans unser innovatives Konzept mochten, rasante Weltraumkämpfe mit Roguelike-Elementen und spannendem Storytelling in einer farbenfrohen Science-Fiction-Welt zu kombinieren, sehnen sich doch viele Weltraumspielbegeisterte nach einem Open-World-Weltraum-Shooter mit klassischen Rollenspielelementen im einzigartigen audiovisuellen Stil und der intensiven Action von Everspace.

In der Folge sollt ihr die „lebendige, offene“ Spielwelt mit einem sich „stetig weiterentwickelnden“ Charakter erleben können. Darüber hinaus wird mit „abgefahrenen Aliens“ und „mysteriösen Weltraumanomalien“ geworben, und natürlich werdet ihr auch auf unterschiedliche Arten von Gegnern treffen, „die sich euch auf eurer immerwährenden Suche nach besserer Beute in den Weg stellen“. Zudem soll der Weltraum „sogar noch schöner aussehen als jemals zuvor“.