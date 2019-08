Ancestors - The Humankind Odyssey: PC-Release-Termin und Trailer

PC XOne PS4

Panache Digital Games und der Publisher Private Division haben einen Veröffentlichungstermin für die PC-Version von Ancestors - The Humankind Odyssey bekannt gegeben. Diese wird demnach ab dem 27. August exklusiv über den Epic Game Store erhältlich sei. Die Exklusivität wird wird voraussichtlich ein Jahr andauern, danach könnte der Titel auch über weitere Plattformen wie Steam oder GOG.com veröffentlicht werden. Die Konsolen-Version soll noch dieses Jahr, im Dezember, auf den Markt kommen. Einen Termin gibt es aber noch nicht.

Ancestors - The Humankind Odyssey ist das neue Spiel vom Assassin's Creed-Schöpfer Patrice Désilets. Es handelt sich dabei um ein Open-World-Survival-Spiel, in dem ihr die menschliche Evolution nachspielt. Ihr startet rund zehn Millionen Jahre in der Vergangenheit und versucht die nächste Stufe der Evolution zu erreichen, indem ihr euren Clan durch Erforschung, Expansion und Entwicklung voranbringt. Eure Entscheidungen und eure Spielweise sollen dabei eine tragende Rolle spielen und sich auf den Verlauf der Entwicklung auswirken.

Mit der Bekanntgabe des Release-Termins führt Panache Digital Games seine Gameplay-Videoserie zum Spiel fort und zeigt nach Episode 1 - Erkunde und Episode 2 - Erweitere nun die dritte Episode mit dem Titel „Entwickeln“, die ihr euch im Folgenden anschauen könnt: