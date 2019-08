The Surge 2 hat Goldstatus erreicht // Trailer mit Pressestimmen

PC XOne PS4

The Surge 2 ab 44,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

The Surge 2 ab 54,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die Entwicklung des kommenden Action-Rollenspiels The Surge 2 (in der Preview) von Deck13 interactive ist offiziell abgeschlossen. Wie der Publisher Focus Home Interactive über den Twitter-Account des Spiels mitteilte, hat der Titel den Goldstatus erreicht und wird somit pünktlich zum geplanten Release am 24. September 2019 in den Händlerregalen stehen.

Anlässlich der näher rückenden Veröffentlichung haben die Entwickler einen Accolades-Trailer zu dem Spiel auf YouTube veröffentlicht, der die Stimmen der internationalen Presse enthält. Wie diese andeuten, könnte uns ein echter Hit ins Haus stehen. „Ein Souls-Like, der den Namen verdient“ heißt es etwa vom italienischen Magazin Everyeye. „Bringt das Genre voran“, schreibt das britische Blatt Trusted Reviews. „Spannungsvolles und dynamisches Kampfsystem“ lobt die französische Website Jeux Video und Dual Shockers re­sü­mie­rt: „Besser, stärker und schneller als jemals zuvor“. Man kann also durchaus gespannt sein, wie die deutsche Presse den Titel werten wird. Den Clip könnt ihr euch im Folgenden anschauen: