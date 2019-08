gamescom 2019: 1C Entertainment gibt sein Lineup bekannt

1C Entertainment hat anlässlich der nächste Woche startenden gamescom sein Lineup für das Event in Köln bekannt gegeben. Insgesamt zehn Titel will der Entwickler und Publisher präsentieren, darunter das Third-Person-Actionspiel Devil's Hunt, den kürzlich für den PC veröffentlichten Retro-Shooter Ion Fury, das Taktik-Rollenspiel Stygian - Reign of the Old Ones und das jüngst angekündigte Rundenstrategiespiel King's Bounty 2. Hier das Lineup im Detail:

Conglomerate 451 - Entwickler: RuneHeads (PC)

Devil's Hunt - Entwickler: Layopi Games (PC, Xbox One, PS4, Switch)

Fell Seal - Arbiter's Mark (Testnote: 8.0) - Entwickler: 6 Eyes Studio (PC, Xbox One, PS4, Switch)

IL-2 Sturmovik - Great Battles Series - Entwickler: 1C Game Studios (PC)

Ion Fury - Entwickler: Voidpoint (PC, Xbox One, PS4, Switch)

King's Bounty 2 - Entwickler: 1C Entertainment (PC, Xbox One, PS4)

Men of War - Assault Squad 2: Cold War - Entwickler: Digitalmindsoft (PC)

Secret Government - Entwickler: 1C Entertainment (PC)

Stygian - Reign of the Old One - Entwickler: Cultic Games (PC, Mac, Linux)

Wrath - Aeon of Ruin - Entwickler: 3D Realms (PC, Mac, Linux, Xbox One, PS4, Switch)