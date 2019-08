Max Payne, Alan Wake, Quantum Break und schon bald Control. Remedy hat bereits so manches gute Spiel entwickelt, doch welches davon ist bislang euer liebstes Game?

Es ist nicht mehr allzu lang hin bis zum Release von, dem neuen Action-Adventure des Entwicklerstudios Remedy Entertainment und deren Kreativchef. Die bereits im Jahr 1995 im finnischen Espoo gegründete Spieleschmiede (ja, regt euch gerne über diesen Begriff auf!) hat in den vergangenen knapp zweieinhalb Jahrzehnten so manche Perle hervorgebracht, darunter Third-Person-Shooter wiesowie den Nachfolger. Auch das düstere Abenteuer Alan Wake, das in Teilen besonders starke Parallelen zuzeigt oder das Zeitmanipulations-Spielzählen zu Remedys Portfolio.Mit Control will Remedy Ende August erneut positiv auf sich aufmerksam machen, schickt das Action-Adventure aber, anders als bei vielen ihrer früheren Spiele, gleichzeitig auf mehreren Plattformen in Zusammenarbeit mit dem italienischen Publisher 505 Games, ins Rennen. Wie gut (oder schlecht) Control wird, das werdet ihr schon bald im Test von GamersGlobal erfahren. In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch hingegen wissen, welches der bisherigen Remedy-Spiele euer persönlicher Favorit ist. Hängt euer Herz vor allem an Max Payne, das nach zwischenzeitlicher Indizierung längst wieder frei erhältlich ist? Hat euch Alan Wake am meisten begeistert oder ware es vielleicht sogar das zunächst nur für Xbox One veröffentlichte Quantum Break? Oder gehört ihr zu jenen Spielern, die bis dato keinem Remedy-Spiel wirklich etwas abgewinnen konnten.Lasst uns eure Antwort in der unten eingebetten Umfrage wissen. Fühlt euch wie immer herzlich dazu eingeladen, uns in den Kommentaren unter dieser Sonntagsfrage genauer eure Meinung zu nennen und diese gegebenenfalls mit den anderen Usern zu diskutieren. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch in Form eines Updates das entstandene Meinungsbild, bei dem wir auch die Kommentare entsprechend aufgreifen. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell über 190) findet ihr unter diesem Link