Doom - Annihilation: Zweiter Teaser zur Direct-to-Video-Verfilmung

Universal Pictures Entertainment hat einen zweiten Teaser zur kommenden Direct-to-Video-Videospiel-Verfilmung Doom - Annihilation veröffentlicht. Dieser zeigt einige neue Szenen und gewährt auch einen Blick auf die Dämonen. Die Story des Films ist schnell erzählt. Eine Gruppe von UAC-Space-Marines reagiert auf ein Notsignal einer Basis auf einem der Mars-Monde und wird im Laufe der Rettungsmission von einer Horde Dämonen attackiert.

Das Drehbuch für den Film stammt von Tony Giglio (Death Race), der bei dem Projekt auch als Regisseur fungierte. Als Darsteller sind unter anderem Amy Manson (Once Upon a Time), Luke Allen-Gale (Dominion) und Jemma Moore (Wonder Woman) an Bord. Die Veröffentlichung wird am 1. Oktober auf Blu-ray und DVD, sowie über die gängigen digitalen Kanäle erfolgen. Bethesda hat sich nach dem Release des ersten Teasers öffentlich von dem Projekt distanziert.