Warhammer - Vermintide 2: Winds of Magic ab sofort erhältlich

PC XOne PS4

Die neue Erweiterung Winds of Magic für das Action-Adventure Warhammer - Vermintide 2 ist ab sofort zum Preis von 16,79 Euro über Steam erhältlich. Mit dem Add-on wird der Maximal-Level im Spiel von Stufe 30 auf Stufe 35 angehoben. Passend dazu werden neue Talente, fünf neue Waffen, ein noch höherer Schwierigkeitsgrad, ein zusätzliches Abenteuer-Level, ein weiterer Spielmodus, ein neues Fortschrittssystem, sowie eine neue Gegner-Fraktion ins Spiel gebracht.

Bei der Gegner-Fraktion handelt es sich um die Tiermenschen, die als Mischung aus menschlicher Intelligenz und wilder Gerissenheit eine neue High-Level-Herausforderung für die Spieler darstellen. Diese Kinder des Chaos haben kein Mitleid, zeigen tiefe Verachtung für Recht und Ordnung und wollen die Welt in einem blutigen Gemetzel untergehen sehen. Um für diese Herausforderung gewappnet zu sein, haben alle fünf Helden im Spiel neue Waffen erhalten. Die Bogenschützin Kerillian hat einen neuen Schild und Speer bekommen. Die Magierin Sienna Fuegonasus kann nun einen Flammenflegel schwingen und der Krieger Bardin Goreksson kann auf ein neues Set von Wurfäxten zurückgreifen. Der Hexenjäger Victor Saltzpyre hat eine Hippe und der Zweihand-Kämpfer Markus Kruber einen schweren Speer bekommen.

Das anfangs erwähnte neue Abenteuer-Level heißt „Dark Omens“. In diesem muss sich eure Gruppe den mächtigen und starken Tiermenschen in einem herausfordernden neuen Level stellen. In dem neuen Modus „Winde der Magie“ müsst ihr derweil eine neue Reihe zunehmend schwerer werdender Herausforderungen in den Geweben der acht Winde der Magie meistern.

Passend zur Veröffentlichung von Winds Of Magic wurden das Basisspiel, sowie die beiden ersten Erweiterungen Back To Uberstreik und Shadows Over Bögenhafen bis zum kommenden Montag, den 19. August 2019, bei Steam um bis zu 75 Prozent im Preis reduziert.