GC 2019: Neue Trailer für Commandos 2 und Praetorians HD-Remaster veröffentlicht

In Vorbereitung auf die, in der nächsten Woche startenden, gamescom 2019 hat der deutsche Publisher Kalypso Media bereits heute die Gamescom-Trailer für die kommenden Überarbeitungen der Strategie-Titel Commandos 2 - Men of Courage und Praetorians veröffentlicht. Den Commandos 2 HD Remaster-Trailer haben wir euch unter dieser News zum direkten Anschauen eingebettet, den Praetorians HD Remaster-Trailer findet ihr sowohl hier als auch in den Quellen verlinkt.

Den Remaster-Versionen wurden neben einer neuen HD-Auflösung samt detaillierteren Texturen auch ein modernes Interface sowie eine komfortablere Steuerung spendiert. Zudem wurde bei Commandos 2 noch zusätzlich das Tutorial überarbeitet und erweitert. Um euch die neuen Features näherzubringen, enthalten beide Trailer Spielegrafik, sowohl aus den Originalen als auch aus den aktuellen Titeln.

Die Neuauflage von Praetorians ist sowohl für Windows-PCs als auch für Playstation 4 und Xbox One geplant. Beim Commandos 2 HD Remaster kommen noch die Plattformen Linux, MacOS und Switch hinzu sowie eine spätere Veröffentlichung auf den mobilen Plattformen Android und iOS. Beiden Spielen gemein ist jedoch der Zeitraum für ihre Veröffentlichung, die Kalypso für das vierte Quartal dieses Jahres angekündigt an.