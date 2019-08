Wochenend-Lesetipps 33/2019: 80er-Mädchen & Adventure-Bestandsaufnahme

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 WiiU iOS Linux MacOS Android

Wacht ihr auch manchmal morgens auf und habt Tausende Fragen im Kopf? Hier sind tatsächlich ein paar, die ich mir kürzlich gestellt habe, und die nun endlich beantwortet werden: Sind Adventures tot? Warum macht die Top-100-Liste der besten Rollenspiele bei GameStar irgendwie keinen Sinn? Sind Nebenquests in Spielen nicht manchmal spannender als die Hauptquests? Waren Mädchen bereits 1984 ebenso süchtig nach Videospielen wie Jungs? Und warum wurde Jörg Langer im gamescom-Video von 2011 untertitelt?

Interview mit Jan Theysen von KING Art Games: „Adventures lohnen sich noch“

gain-magazin.de am 15.8.2019, von Ingmar

Jan Theysen ist Creative Director des Bremer Studios KING Art Games (Die Zwerge, Black Mirror) und spricht mit dem Magazin Gain über Finanzierung und Erfolg von The Book of Unwritten Tales 2 (im Test, Note 8,0), Preisgestaltungen, die goldenen Adventure-Zeiten und darüber, dass es sich noch immer lohnen kann, Adventures zu entwickeln: „Speziell auf Adventures bezogen ist mein Gefühl, dass es bis auf ganz wenige Ausnahmen eine relativ feste Obergrenze an Leuten gibt, die man mit einem Adventure erreichen kann. Diese Grenze reicht halt, um Spiele zu entwickeln, die wenige Hunderttausend Euro kosten und damit zu überleben.“ Dies ist der Auszug des Interviews, das im vollen Umfang im aktuellen Gain-Magazin erscheint.

Das Schlimmste an der Top-100-RPG-Liste der GameStar

textualien.wordpress.com am 4.8.2019

Die GameStar hat vor Kurzem ein Ranking erstellt, in dem die 100 besten Rollenspiele aller Zeiten aufgelistet werden. Der Beitrag sorgte dort bereits für einigen Gesprächsstoff, man kann sich darüber hinaus aber auch wegen Dingen wie Intransparenz, Unlogik und Subjektivität so richtig aufregen – wenn man ein Blog befüllen muss: „Listen sind schön. Ich mag Listen. To-Do-Listen zum Beispiel. Wunschlisten sind auch toll. Ich mag es Dinge aus Listen zu streichen. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Die GameStar-Listen hingegen geben mir kein gutes Gefühl, ich muss sagen, ich finde sie sogar ziemlich dämlich.“ Der Autor dieser Zeilen hat sich die Platzierungen genauer angesehen und diverse Dinge angeprangert. Warum etwa ist Dungeon Siege auf Platz 78 gelandet und damit noch vor Dragon Age 2??

Nebenquests sollten die besseren Hauptquests sein

spieletipps.de am 12.8.2019, von Michael Sonntag

„Die ideale Nebenquest, die ich am Wegesrand entdecke, die ich aus dem Dunklen aufdecke, die ich hätte verpassen können, ist unberechenbar. Ich weiß nicht, wo sie mich hinführt. Ich weiß nicht, was sie mit mir macht. Ich erledige sie und bin um eine Erfahrung reicher, nicht um Erfahrungspunkte.“ Das Beschriebene scheint in Spielen eher selten vorzukommen, meist handelt es sich um simples Strecken von Spielzeit. Viele lassen Nebenquests in Adventures, Shootern oder Open-World-Titeln gerne links liegen, während in Rollenspiele zumindest noch die erwähnten, für das Weiterkommen unabdingbaren Erfahrungspunkte winken. These des Autors: „Wenn ich eine Nebenquest auch problemlos und aufrichtig als Hauptquest labeln könnte, lohnt sie sich für den Spieler. Sonst kann sie auch theoretisch entfernt werden.“

Fundstück: „Videospiele – sind auch Mädchen süchtig danach? (1984)“

vongestern.com am 25.5.2014

Die Teenie-Zeitschrift Mädchen fragte ausgewählte Zielgruppenmitglieder auf einer Seite der Ausgabe 44/1984, ob sie auch süchtig nach dem „Freizeit-Renner der Saison“ sind. Die 14- bis 16-jährigen Mädels haben dabei differenzierte Antworten (und Frisuren!) parat. Beispiel: „Wenn man es nicht übertreibt, ist es klasse. Auf 'Pak-Man', das heißt 'Gespensterfressen', stehe ich wahnsinnig.“

Und da das Stöbern durch Zeitdokumente in diesem Retro-Blog so viel Spaß macht, findet ihr hier auch noch diverse Wunder der Technik. Etwa die 1980 veröffentlichte Zukunftsvision vom Foto mit dem Taschencomputer: „Ist der Elektronik-Knipser mit dem Ergebnis zufrieden, drückt er die Speichertaste und das Bild wird auf einem auswechselbaren Modul konserviert. Zu Hause kommt dieser Speicher-Baustein in den Bildrecorder des Fernsehers und über die Mattscheibe können die Ergebnisse der neuesten Fotopirsch betrachtet werden.“ Außerdem zu bewundern: Der Taschencomputer Casio SF-7000 mit 64 KB Speicher für 399 DM und die Casio Smartwatch von 1986, die mit dem Slogan „Meine Casio ist das einzige Datenbank-System im Unternehmen, das jeden Hacker vor ein Rätsel stellt“ wirbt.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Usertreff gamescom 2011 – das Video“

gamersglobal.de am 24.8.2011, von Jörg Langer

Die gamescom 2011 brachte nicht nur neue Bewegtbilder zu Diablo 3 und Skyrim hervor, sondern auch ein untertiteltes Messevideo von Jörg Langer, in dem GamersGlobal-User Rede und Antwort standen. Untertitelt wurde es nicht wegen schlechter Soundqualität, sondern um auf die Sprachextravaganzen des Chefredakteurs aufmerksam zu machen. So entstand eines der vielleicht unterhaltsamsten GG-Videos, in denen wir nebenbei noch erfahren, dass Kirika 2011 gerne Anno und Guild Wars spielte, Martin Lisicki GG nutzte um sich journalistisch weiterzubilden und Gerjet Betker den Begriff Anime-Unlogik wild gestikulierend, aber plausibel erklären konnte.

Eure Fundstücke, Videos und Linktipps dürft ihr gerne als Nachricht an die Autorin schicken, um sie an dieser Stelle allen Lesern zugänglich zu machen.