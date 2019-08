Anthem: Lead Designer Ben Irving verlässt BioWare

Anthem ab 16,85 € bei Amazon.de kaufen.

Bildquelle: YouTube-Kanal: Gamespot

Ben Irving, der Lead Designer hinter dem Online-Shooter Anthem (Testnote: 7.0) und Star Wars - The Old Republic, hat nach acht Jahren bei Bioware seinen Abschied von dem Unternehmen angekündigt. Wie er auf Twitter verkündete, verlässt er das Studio, um bei einem anderen Entwickler anzuheuern. Welchen genau, hat er allerdings nicht verraten. In dem Tweet heißt es:

Nach acht großartigen Jahren bei Bioware habe ich die Entscheidung getroffen, weiterzuziehen und habe eine aufregende Gelegenheit bei einem anderen Spielehersteller angenommen. Seit ich vor vielen Jahren das erste Mal Baldurs Gate gespielt habe, war Bioware der Traumort, an dem ich immer arbeiten wollte. Ich werde für immer allen Menschen dankbar sein, die mir die Möglichkeit gegeben haben, mit tollen Leuten an großartigen Produkten zu arbeiten. Ich glaube, dass Anthem eine glänzende Zukunft hat, denn ein großartiges Team arbeitet daran und ich freue mich darauf, seinen Fortschritt nun als Außenseiter zu verfolgen (und es zu spielen!). Ich habe es wirklich genossen, mit der Anthem-Community über Streams, Twitter und Reddit, sowohl in guten, als auch in harten Zeiten zu interagieren. Ihr alle seid bei @Darokaz und @UNTDrew in guten Händen (und das schon seit einiger Zeit). Ich wünsche euch allen nur das Beste. Ben.

Irvings Kündigung hat die aktive Community mit Besorgnis aufgefasst. Das Spiel hatte seit dem Release mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. Auch das Fehlen neuer Inhalte wurde kritisiert. Anfang des Monats hat Bioware das lang erwartete und mehrfach verschobene Cataclysm-Event veröffentlicht, das von den Fans jedoch eher verhalten aufgenommen wurde. Wer Irvings Posten bei Bioware zukünftig übernehmen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.