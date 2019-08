Shortest Trip to Earth: Roguelike-Raumschiffsimulator ab sofort erhältlich

PC Linux MacOS

Shortest Trip to Earth ab 16,79 € bei Green Man Gaming kaufen.

FTL - Faster than light hat euch zugesagt? Wenn ja, seid ihr vielleicht auch an Shortest Trip to Earth interessiert, das am 15. August den Early-Access-Status verlassen hat und folglich als fertige Version bei Steam und GOG.com erhältlich ist (bis zum 22.8.2019 mit einem Rabatt von 15 Prozent und somit für 14,27 Euro).

Beschrieben wird der Titel des Studios Interactive Fate als Roguelike-Raumschiffsimulator, dessen Fokus beim Erkunden, dem Management eures Schiffes samt Crew und den taktischen Echtzeit-Gefechten liegen. Geworben wird zudem mit einem „detailreichen und unerbittlichen“ Universum, das prozedural erstellt und „gigantische“ Raumsektoren umfasst, in denen ihr unter anderem auf verschiedene Lebensformen trefft. In den Kämpfen müsst ihr euch nicht nur gegen andere Raumschiffe oder Weltraummonster behaupten, sondern auch auf dem eigenen Schiff mit Invasoren fertig werden. Im Verlauf des Spiels werdet ihr außerdem mit zahlreichen Zufalls-Events konfrontiert, für die handgezeichnete Illustrationen verwendet werden.

Für eure Reise stehen euch unterschiedliche Raumschiffe zur Verfügung, von denen jedes eigene Stärken und Schwächen aufweisen soll. In Form modularer Komponenten (mehr als 500 soll es geben), Drohnen und Waffen könnt ihr Anpassungen am Schiff vornehmen, um so nach und nach eine „maßgeschneiderte“ Ausstattung zu erreichen.

Im Gegensatz zur Early-Access-Fassung umfasst die ab sofort verfügbare Version unter anderem mehr als 40 neue Module, 50 neue Events oder auch neue Spiel-Enden basierend auf euren Entdeckungen. Hinzu kommen weitere neue Features und Inhalte, Änderungen an der Balance und dem Schwierigkeitsgrad sowie Verbesserungen hinsichtlich des Sounds oder auch der Benutzeroberfläche (siehe das Changelog). Durch den abschließenden Launch-Trailer erhaltet ihr zum Beispiel erste Eindrücke von der Grafik und dem Gameplay.