10 Jahre GamersGlobal: Community-Projekt „Danke, Community!“ – Finale

Bis einschließlich morgen könnt ihr noch Spiele spenden. Danke schon einmal an alle für die über 100 eingereichten Titel. Die Verlosung findet dann pünktlich zum Jubiläum am 15. September statt. Eine Übersicht aller Community-Projekte findet ihr auf dieser externen Seite.

Anlässlich des bevorstehenden zehnjährigen Jubiläums von GamersGlobal im September 2019 läuft aktuell bereits ein Community-Projekt, das ChrisL organisiert und bei dem ihr unter anderem eure Glückwünsche, persönlichen Ansichten und Meinungen zu GG einsenden könnt. In einem weiteren Projekt soll die GamersGlobal-Community im Mittelpunkt stehen, die seit der Betaphase kontinuierlich gewachsen ist und einen wichtigen Grundpfeiler der Webseite bildet.

Neben der aktiven redaktionellen Mitarbeit bei News, Steckbriefen, Spiele-Checks sowie User-Artikeln steht unsere Community vor allem für interessante Diskussionen und vielfältige Meinungen, die auch dank der Community-Moderatoren größtenteils „trollfrei“ in einem angenehmen Umfeld stattfinden können. Gerade in den letzten Jahren hat sich die Community bei diversen Spenden- und Crowdfunding-Aktionen immer wieder selbst übertroffen und gezeigt, dass die von allen Beteiligten geleistete Arbeit und der hohe Einsatz für GamersGlobal sehr geschätzt wird.

Mit diesem Projekt will sich die Community bei der Community bedanken und diesmal auch eine Kleinigkeit an die Community zurückgeben. Aufbauend auf einem Forumsthread, in dem GG-User immer wieder Spiele (zum Beispiel aus Humble Bundles) tauschen oder verschenken, wollen wir im Rahmen dieses Projekts nicht genutzte Spielekeys sammeln und diese dann innerhalb der Community zum Jubiläum verschenken. Von der Aktion sollen dabei alle GamersGlobal-Abonnenten (Fairness bis Premium Diamant) profitieren, da wir gezielt die aktiven GG-Unterstützer belohnen wollen. Außerdem haben wir so die Möglichkeit, bei USK-18-Titeln das Alter einfach überprüfen zu können.

Wer also noch den ein oder anderen nicht mehr benötigten Spielecode (Steam, GOG, PSN, Xbox-Store, ...) übrig hat und gerne an die Community verschenken will, schickt bitte bis 1. September eine private Nachricht (mit Spieletitel, Steam-Key, Humble-Giftlink, ...) an GG-User Sisko. Beachtet dabei bitte, dass ein oder zwei bewusst ausgewählte Spiele, über die ihr euch selbst freuen beziehungsweise die ihr gerne einem anderen Spieler empfehlen würdet, sinnvoller sind als zehn unbekannte Mini-Indietitel. Die gespendeten Spiele werden gesammelt und dann während des Jubiläums im September über eine entsprechende News verschenkt. Bislang sind zum Beispiel Assassin's Creed Origins, Borderlands - The Handsome Collection, Deponia - The Complete Journey, Far Cry 3, Kingdom Come - Deliverance, Rayman Origins, The Division, Tomb Raider und Yooka-Laylee im Spendentopf.

Dieser Beitrag wird in den kommenden Wochen immer wieder einmal hochgezogen. Fragen beziehungsweise Feedback könnt ihr gerne in den Kommentaren posten oder direkt an Sisko richten.