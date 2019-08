Epic Store: Hyper Light Drifter & Mutant Year Zero gratis verfügbar // Nächster Titel bekannt

PC Switch XOne PS4

Ab sofort können im Epic Games Store die beiden Titel Hyper Light Drifter und Mutant Year Zero - Road to Eden (Testnote: 8.5) kostenfrei heruntergeladen werden. Wie üblich ist das Angebot eine Woche lang gültig. Hyper Light Drifter ist ein Pixel-Art-RPG von Heart Machine, in dem ihr in die Rolle eines Drifters schlüpft, der sich auf die Suche nach einem Heilmittel für seine tödliche Krankheit begibt. Auf eurer Reise erkundet ihr eine wunderschöne, weite und zerstörte Welt voller Gefahren und verlorener Technologien. Mutant Year Zero - Road to Eden ist ein Taktik-Rollenspiel von Funcom mit rundenbasierten Kämpfen und Echtzeit-Erkundung, in dem ihr mit einer Gruppe von Mutanten verschiedene Missionen auf einer post-humanen Erde absolviert.

Mit dem Release der beiden Gratisspiele wurde auch der nächste kostenlose Titel bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um das 2D-Pixel-Art-Action-Adventure Fez (Testnote: 8.5), das ab dem 22. August ebenfalls für eine Woche im Epic Store zum Download bereitstehen wird.