Cyberpunk 2077: Weltpremiere der deutschen Version und mehr

PC XOne PS4

Bildquelle: Pressemitteilung

Der polnische Entwickler CD Projekt wird auf der gamescom nächste Woche erstmals die deutsche Version von Cyberpunk 2077 (zum Preview) präsentieren. Wie der Studio-Senior-Localization-Producer Mikolaj Szwed erklärt, habe sich das interne Lokalisationsteam viel Zeit genommen, um in Zusammenarbeit mit dem Lokalisierungsdienstleister GlobaLoc in Berlin die bestmöglichen Sprecher und Sprecherinnen für die deutsche Fassung des kommenden Science-Fiction-Open-World-Rollenspiels zu finden. „Wir freuen uns nun sehr darauf, die ersten Ergebnisse der Zusammenarbeit im Rahmen der gamescom zu präsentieren", so Szwed.

Gleichzeitig gab das Studio auch bekannt, wer in der deutschen Fassung den Charakter Johnny Silverhand spricht, der im Spiel vom Hollywood-Schauspieler Keanu Reeves (Matrix, John Wick) verkörpert wird und eine wichtige Rolle in der Geschichte des Spiels einnimmt. Demnach leiht der deutsche Schauspieler Benjamin Völz (Miss Texas, The Finest Hours), der Keanu Reeves hierzulande auch in den Filmen spricht, dem „Rockerboy“ in Cyberpunk 2077 seine Stimme. „Meine Schwäche für urbane Dystopien und Cyberpunk hat ihre Wurzeln in der deutschen Version des Director’s Cut von Blade Runner, die ich 1992 bearbeitet habe”, verrät Völz.

Die jeweils erste Gameplay-Präsentation des Tages, am Stand von Cyberpunk 2077 in Halle 6, wird stets mit der deutschen Version abgehalten. Die restlichen Vorführungen werden in Englisch sein. In der fertigen Version werden verschiedene Sprachen und Untertitel frei wählbar sein. Cyberpunk 2077 wird am 16. April 2020 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.