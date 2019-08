Epic Games: Neues Studio in Köln mit ehemaligen Factor-5-Mitarbeitern

Epic Games hat die Eröffnung eines neuen Entwicklungsstudios in Köln bekannt gegeben, das sich aus ehemaligen Factor-5-Mitarbeiter (Turrican, Star Wars - Rogue Squadron) rund um Achim Moller und Julian Eggebrecht zusammensetzt. Der Fokus des Studios wird auf „neuen Formen interaktiver Medien und Streaming-Technologien" liegen. Moller hat die Leitung des neuen Studios übernommen, während Eggebrecht den Posten des Director of Online Technology bei Epic Games bekleidet. In einem Statement schreibt er zu diesem Schritt:

Im Zentrum des Erfolgs von Epic stehen hochqualifizierte und leidenschaftliche Mitarbeiter. Deutschland ist eine Nation an der Spitze der Technologie und wir freuen uns darauf, unsere Präsenz vor Ort weiter auszubauen, indem wir neu geschaffene Rollen besetzen und außergewöhnliche Talente einstellen.

Dies ist das zweite Studio von Epic in Deutschland, denn 2016 hatte das Unternehmen bereits eine Niederlassung in Berlin eröffnet. Insgesamt besitzt Epic inzwischen weltweit 16 Studios. Erst 2018 hatte man mit Cloudgine ein Studio für cloudbasierte Technologien erworben. Im Mai dieses Jahres wurde außerdem Psyonix, der Entwickler hinter dem Multiplayer-Spiel Rocket League (im User-Artikel) aufgekauft. Aktuell hat Epic rund 200 offene Stellen und sucht Mitarbeiter für diverse Studios. Für den Standort in Köln sucht Epic einen QA Analysten, der das Team von der Qualitätssicherung beim Testen neuer Technologien unterstützen soll.