GC 2019: Nominierungen für die gamescom-Awards 2019

Auch in diesem Jahr findet im Rahmen der gamescom in Köln wieder die Verleihung der gamescom-Awards statt, wobei Auszeichnungen in insgesamt 28 Kategorien vergeben werden. Dabei konnten nur Spiele eingereicht werden, die auch in der Entertainment Area der Messe spielbar sind, weshalb beispielsweise Cyperbunk 2077 oder Death Stranding nicht nominiert sind. Die Gewinner werden wie jedes Jahr von einer internationalen Jury aus Games-Journalisten und Influencern gewählt.

Die Verleihung selbst ist zweigeteilt. Bereits vor dem Start der Messe am Montag, den 19. August, werden die ersten Gewinner im Rahmen der "gamescom Opening Night Live" bekannt gegeben, die von Geoff Keighley ab 20 Uhr präsentiert wird (siehe News). Am Samstag, den 24. August, erfolgt dann während eines Live-Streams die Auszeichnung der Titel, die von der Jury erst direkt auf der Messe bewertet werden können sowie die Vergabe der Publikumsawards wie "Most Wanted" oder "Best Booth".

Bei den letztjährigen Awards gingen die Plattform-Auszeichnungen an Spider-Man (PS4), Ori and the Will of the Wisps (Xbox One), Super Smash Bros. Ultimate (Switch) und Anno 1800 (PC).

Im Folgenden haben wir alle Nominierten in einer Übersicht zusammengestellt:

A. Gruppenkategorie: Plattform

Best Sony PlayStation 4 Game

Concrete Genie , Sony Interactive Entertainment

, Sony Interactive Entertainment Dreams , Sony Interactive Entertainment

, Sony Interactive Entertainment Final Fantasy 7 Remake, Square Enix

Best Microsoft Xbox One Game

Bleeding Edge , Microsoft

, Microsoft Borderlands 3 , 2K

, 2K Gears 5, Microsoft

Best Nintendo Switch Game

Luigi's Mansion 3 , Nintendo

, Nintendo Pokémon Schwert und Pokémon Schild , Nintendo

und , Nintendo The Legend of Zelda - Link's Awakening, Nintendo

Best PC Game

Borderlands 3 , 2K

, 2K Doom Eternal , ZeniMax Germany

, ZeniMax Germany Ghost Recon - Breakpoint, Ubisoft

Best Mobile Game

Battle Chasers - Nightwar - Mobile Edition , HandyGames

, HandyGames Hot Wheels Infinite Loop , Mattel

, Mattel Lock's Quest, HandyGames

B. Gruppenkategorie: Genre

Best Action Adventure Game

Blacksad - Under the Skin , astragon Entertainment

, astragon Entertainment Concrete Genie , Sony Interactive Entertainment

, Sony Interactive Entertainment The Legend of Zelda - Link's Awakening, Nintendo

Best Action Game

Borderlands 3 , 2K

, 2K Doom Eternal , ZeniMax Germany

, ZeniMax Germany Marvel’s Avengers, Square Enix

Best Family Game

Concrete Genie , Sony Interactive Entertainment

, Sony Interactive Entertainment Dreams , Sony Interactive Entertainment

, Sony Interactive Entertainment Luigi's Mansion 3, Nintendo

Best Racing Game

Grid , Koch Media

, Koch Media Hot Wheels Infinite Loop , Mattel

, Mattel Need for Speed Heat, Electronic Arts

Best Role Playing Game

Final Fantasy 7 Remake , Square Enix

, Square Enix Pokémon Schwert und Pokémon Schild , Nintendo

und , Nintendo Wasteland 3, Koch Media

Best Simulation Game

Barotrauma , Daedalic Entertainment

, Daedalic Entertainment NBA 2K20 , 2K

, 2K Planet Zoo, Frontier

Best Sports Game

FIFA 20 , Electronic Arts

, Electronic Arts eFootball PES 2020 , Konami

, Konami Roller Champions, Ubisoft

Best Strategy Game

Age of Empires 2 - Definitive Edition , Microsoft

, Microsoft Desperados 3 , THQ Nordic

, THQ Nordic Foundation, Polymorph Games

Most Original Game