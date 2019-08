Phil Spencer über Xbox Scarlett: „4K und 60 FPS sind das Design-Ziel“

andere

Xbox-Boss Phil Spencer hat in einem Interview mit Gamespot über die kommende neue Microsoft-Konsole (Codename Xbox Scarlett) gesprochen und gab an, dass die Entwickler sich bei dieser Hardware-Generation vor allem auf 4K und flüssige 60 Bilder fokussieren wollen.

Ich denke, der Bereich, auf den wir uns wirklich konzentrieren wollen, ist die Framerate und die Spielbarkeit der Titel. Wir wollen sicherstellen, dass die Spiele unglaublich schnell geladen werden und mit der höchstmöglichen Framerate laufen. Wir sind auch das Unternehmen hinter Windows, wir sehen also die Arbeit, die für den PC gemacht wird und was die Entwickler leisten. Die Leute lieben Spiele mit 60 Bildern pro Sekunde, daher denke ich, dass es ein echtes Design-Ziel für uns sein wird, 4K und 60 Bilder pro Sekunde in Spielen zu gewährleisten.

Auch Microsoft-Konkurrent Sony arbeitet bei seiner PS5 daran, extrem kurze Ladezeiten in aktuellen und künftigen Spielen zu ermöglichen, was der Hersteller auch im Mai dieses Jahres in einem kurzen Video anhand von Spider-Man (Testnote: 9.0) demonstrierte. Wann die beiden Next-Gen-Konsolen offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt werden, ist aktuell noch nicht bekannt.