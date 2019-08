Microsoft: Neue Inside-Xbox-Episode nächste Woche

PC XOne

Microsoft hat anlässlich der anstehenden gamescom in Köln eine neue Episode des Xbox-Insiders angekündigt. Diese wird kurz vor dem Event, am kommenden Montag, den 19. August 2019, um 17:00 Uhr (deutscher Zeit) ausgestrahlt. Im Programm sind der Horde-Modus aus dem bald erscheinenden PC- und Xbox-Exklusiv-Shooter Gears 5, diverse Premieren sowie bisher nicht gezeigte Trailer und Neuigkeiten zu Destiny 2: Festung der Schatten, Ghost Recon - Breakpoint (im E3-Anspielbericht), Wasteland 3, Empire of Sin, Greedfall, The Surge 2 (zum Preview), Vigor (im Anspielbericht), Metro Exodus (Testnote: 7.5) und Blair Witch.

Darüber hinaus erwarten euch Neuigkeiten zu Microsofts kostenpflichtigen Abo-Service Xbox Game Pass, der X019 in London, neue Accessoires und mehr. Den Livestream könnt ihr ab dem oben genannten Zeitpunkt via Mixer, Twitch, YouTube, Facebook und Twitter verfolgen.