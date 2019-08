Medievil: Blick hinter die Kulissen + Inhalte der gamescom-Demo

PS4

Other Ocean Interactive hat ein neues Video zum kommenden 3D-Action-Adventure-Remake von Medievil veröffentlicht, das euch einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung gewährt. In dem rund dreieinhalb Minuten langen Trailer kommen Chief Creative Officer Mike Mika und Executive Producer Jeff Nachbaur zu Wort, um über die Entstehung des Titels zu sprechen. Wie Nachbaur verrät, war einer der wichtigsten Aspekte bei der Neugestaltung des 20-jährigen Playstation-Klassikers, in die Köpfe des ursprünglichen Entwicklungsteams einzutauchen:

Unser Credo lautete: Tue, was sie getan haben, und ändere nichts, es sei denn, du hast einen guten Grund, es zu ändern. Oftmals betrachteten wir den Code, sahen eine seltsame Designentscheidung und dachten uns: Warum haben sie das getan? Es ergibt nicht viel Sinn. Und dann geht man auf die Reise, Herausforderungen weiter im Spiel zu lösen und es schließlich zu veröffentlichen – Genau deshalb haben sie es getan. Jetzt verstehe ich es.

Laut Nachbaur ging das Entwicklerteam sogar so weit, die Musik zu erforschen, die die ursprünglichen Entwickler gehört haben, als sie das Original entwickelten. Dies half dem Team von Other Ocean Interactive zu verstehen, worauf sie hinauswollen, als sie verschiedene Bereich zum ersten Mal programmiert haben. Den Clip könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Wie Sony jüngst verkündete, wird Medievil erstmals auf der anstehenden gamescom in Köln in der Ausstellungshalle 7 am Stand von Sony (A-010) spielbar sein. Auf dem offiziellen Playstation Blog gaben die Entwickler nun Details zu der gamescom-Demo bekannt. Demnach werden die Besucher der Messe den Friedhofshügel erkunden und den Buntglasdämon bekämpfen können.