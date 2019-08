King's Bounty 2: Nachfolger zur Fantasy-Rundentaktik angekündigt

PC XOne PS4

Der in Russland ansässige und auf weitere osteuropäische Länder verteilte Entwickler und Publisher 1C Entertainment (IL-2 Sturmovik, Space Rangers) arbeitet an King's Bounty 2, dem offiziellen Nachfolger des Rundentaktik-Spiels von 1990. Das wie in Heroes of Might & Magic mit Rollenspiel-Elementen angereicherte Strategiespiel setzt dabei in den Kämpfen auf die bekannten Hexfelder und eine Fantasy-Hintergrundgeschichte.

Mit einem von drei Helden bereist ihr das Königreich Nostria in der aus dem Vorgänger bekannten Welt Antara. Dort streben einzelne Grafschaften nach Unabhängigkeit, Banditen machen die Straßen unsicher und einige Überseegebiete erkennen die Autorität des Königs nicht mehr an. Zudem sorgt eine mysteriöse Macht dafür, dass die grünen Wälder der königlichen Ländereien in Staub verwandelt werden. Genug zu tun also für einen Helden und seine Kampfeinheiten – oder mit den Worten der Entwickler: „Eine umfangreiche Fantasywelt, die beliebte Genre-Features mit schmutzigem Realismus paart.“

Bis auf einen Trailer, Screenshots und die grobe Story ist noch nicht mehr zu King's Bounty 2 bekannt. Erscheinen soll das Spiel im kommenden Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Vorbesteller haben bereits jetzt die Auswahl unter drei unterschiedlichen Ausgaben. Die „Knight's Edition“ für 49,99 Euro enthält neben einer Digitalversion des Spiels einen digitalen Soundtrack, ein digitales Artbook sowie ein Schlachtpferd. Die „Lord's Edition“ für 58,99 Euro bietet darüber hinaus drei Tage früheren Zugang zum Spiel, eine exklusive Preview-Version sowie digitale Inhalte wie Rüstungen und eine einzigartige Einheit. Gebt ihr 84,99 Euro für die „King's Edition“ aus, erwartet euch neben weiteren digitalen Zusatzinhalten eine exklusive Questreihe. Alle Vorbesteller erhalten zudem Zugang zum geschlossenen Betatest.