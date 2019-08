Bubble Bobble 4 Friends: Die Drachen kommen auf die Switch – mit Koop-Modus

Switch

Eines Nachts erwachen die Spielzeuge in einem Kinderzimmer durch Magie zum Leben – unter ihnen der kleine Drache Bub, seines Zeichens Lieblingsspielzeug des hier wohnenden Kindes. Von Eifersucht getrieben fordert der böse Zauberer Baron von Blubba den schuppigen Grünling zum Kampf heraus. Was nach einem weiteren Teil der Toy Story klingt, bildet die grobe Hintergrundgeschichte zu Bubble Bobble 4 Friends, dem neuen Teil der Arcade-Hüpferei und -Knobelei, die vor allem in den 80er und 90er Jahren erfolgreich auf Spielautomaten und Heimcomputern unterwegs war.

Am 19. November 2019 kehrt Bubble Bobble auf die Nintendo Switch zurück und bietet neben neuen Solo-Herausforderungen erstmals einen lokalen Vier-Spieler-Koop-Modus. Die sowohl als Digitalversion im eShop, als auch physisch beim Händler eures Vertrauens erhältliche Neuauflage wird von den Originalentwicklern von Taito programmiert. „Bubble Bobble ist insbesondere in Europa sehr beliebt, daher haben wir uns entschlossen, in Zusammenarbeit mit ININ Games und Strictly Limited Games einen Pre-Sale in Europa zu realisieren. Es ist auch der erste intern entwickelte Titel seit Taito wieder in den Consumer-Markt eingestiegen ist und das Entwicklerteam ist begeistert, an dieser berühmten IP zu arbeiten“, äußert sich so Hiroshi Uemura, Geschäftsführer von Taito, in der offiziellen Pressemitteilung.