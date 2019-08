No Man's Sky: Beyond - Patch in Arbeit // Switch-Version denkbar

PC XOne PS4

No Man's Sky ab 54,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

No Man's Sky ab 27,90 € bei Amazon.de kaufen.

Das jüngst veröffentlichte Update Beyond für das Weltraumspiel No Man's Sky (Testnote: 6.0) hat noch mit dem einen oder anderen Problem zu kämpfen, das mit dem nächsten Patch behoben werden soll. Wie Hello-Games-Gründer Sean Murray über Twitter verkündete, ist der erste Fix bereits in Arbeit und soll in Kürze für den PC und später für die Konsolen erscheinen:

Eine neue Version des Spiels wurde an die experimentelle Abteilung auf dem PC übergeben und wird eine Reihe von Problemen beseitigen, die seit dem Release gemeldet wurden. Dieser wird in Kürze für alle PC-Spieler live gehen. Die Hot-Fix-Patches für die PS4 und die Xbox One sind ebenfalls unterwegs, Microsofts oder Sonys Zertifizierungsprozess bedeutet aber, das alles ein wenig langsamer geht.

In einem Interview mit dem Game Informer hat sich Murray darüber hinaus zu einer möglichen Umsetzung von No Man's Sky für die Nintendo Switch geäußert. Dazu heißt es: