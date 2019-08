GC19: Goethe-Institut präsentiert umfangreiches Projekt „Enter Africa“

Neben den großen Publishern mit ihren sogenannten AAA-Titeln wird es auf der kommenden gamescom abermals einen Indie-Bereich geben, in dem Spiele vorgestellt werden, die über ein eher kleines Budget verfügen und/oder vom Mainstream abweichen, was nicht minder interessant sein kann.

Auch das Goethe-Institut wird vom 20. bis 24. August in Köln vor Ort sein und das Projekt „Enter Africa“ vorstellen, an dem 15 Teams aus 15 afrikanischen Ländern involviert sind. Im Verlauf eines Jahres haben die Beteiligten Smartphone-Spiele entwickelt, die „kreative Lösungen für das Zusammenleben bieten und neue Perspektiven auf ihre Stadt schaffen“ (Details zu den einzelnen Spielen findet ihr auf dieser Seite). Zusammengefasst wurden die Titel zu einem „Megagame“ mit der Bezeichnung Busara, das auf Swahili für Weisheit, Urteilsfähigkeit oder auch Menschenverstand steht.

Das Ziel des länderübergreifenden Projekts ist es unter anderem, „Afrika spielerisch besser zu verstehen, Einblicke in Städte und ihre spezifische Kultur abseits der stereotypen Bilder zu gewinnen und gleichzeitig Zukunftsvisionen zu entwickeln“. Weiter heißt es in der Pressemitteilung:

Seit 2018 arbeiten in 15 afrikanischen Ländern interdisziplinäre Teams aus IT-Expertinnen, Architekten und Musikerinnen mit Hilfe von professionellen Game-Designerinnen und -Designern aus Europa und Afrika an ortsbezogenen digitalen App-Spielen. Die Ideen der einzelnen „Location based Games“ wurden anschließend zu dem Megagame „Busara“ zusammengeführt. In dem Brettspiel mit digitalen Elementen geht es darum, fiktive Königreiche aufzubauen und miteinander oder gegeneinander um Ressourcen zu kämpfen – mit dem Ziel, eine möglichst lebenswerte Gesellschaft zu ermöglichen.