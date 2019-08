GamersGlobal-Gewinnspiel August 2019

Auch im Jahr 2019 geben wir keine Ruhe und haben zahlreiche Preise für euch zusammengetragen, die wir in einem großen Gewinnspiel verlosen. Insgesamt konnten wir 55 Gewinne auftun.

Die Gamescom 2019 steht kurz bevor, doch bevor es für uns und vielleicht ja auch für euch in die aufgeheizten Hallen der Messe geht, haben wir noch ein heißes Gewinnspiel für euch. Ohne Rücksicht auf Verluste haben wir wieder mit zahlreichen Herstellern telefoniert und eine richtig fette Verlosung für euch zusammengeschustert. Durch die Unterstützung der Publisher und Entwickler konnten wir in diesem Jahr insgesamt 55 Preise im Gesamtwert von 3.600 Euro (Stand: Mitte August, aktuelle Straßenpreise) zusammentragen, die nun unter euch Usern ein neues Zuhause suchen.

Wie schon in den letzten Jahren gibt es auch wieder eine Handvoll Hauptpreise, konkret haben wir in diesem Jahr fünf Stück, die wir unter allen Teilnehmern verlosen. So haben wir ein dickes Paket zu Kingdom Come - Deliverance geschnürt, bestehend aus der Royal Collectors Edition, einem Schwert und vielen weiteren Goodies. Außerdem haben wir Limited Editions zu Fire Emblem - Three Houses und Super Smash Bros. Ultimate sowie eine Power Armor Edition zu Fallout 76 eine Collector's Edition Box zu Total War - Three Kingdoms. Doch auch die restlichen 50 Preise sind nicht von schlechten Eltern, ob aktuelle Titel (teilweise samt weiterer Goodies) oder weitere limitierte Editionen, alles wird geboten.

Ab sofort könnt ihr eure hart verdienten GGG zücken und am Gewinnspiel partizipieren. Teilnehmen könnt ihr bis einschließlich 29. August 2019 um 23:59 Uhr. Wie immer haben Premium-User die Möglichkeit, die doppelte Anzahl unserer hauseigenen Währung einzusetzen: Anstelle von maximal 500 GGG dürfen sie satte 1.000 GGG ausgeben und erhalten so bis zu acht zusätzliche Lose. Dennoch gilt: Auch mit einem einzigen GGG-Einsatz habt ihr eine reelle Chance auf einen Preis. Wenn ihr euch extra für das Gewinnspiel als User registriert müsst ihr mindestens Level 3 werden, um teilnehmen zu dürfen. Dafür reicht es aus, euer Profil auszufüllen.

>>> Zum Gewinnspiel <<<