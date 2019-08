Partisans 1941: Spielbare Demo auf der gamescom

PC

Der russische Entwickler Alter Games wird auf der gamescom in Köln eine spielbare Demo seines kommenden Echtzeit-Taktik-Spiels Partisans 1941 präsentieren. Besucher der Messe werden am Stand von Unreal Presents (B051) in Halle 7.1 eine exklusive Mission aus dem an Spiele, wie Commandos, Jagged Alliance und Shadow Tactics - Baldes of the Shogun (Testnote: 8.5) erinnernden Titel spielen können. Lead Game Designer Anton Martyshenko dazu:

Wir freuen uns sehr, unser Spiel nicht nur unseren Kollegen, sondern auch echten Spielern zu zeigen und zu sehen, wie sie das spielen und erleben, was wir bisher geschaffen haben. Es ist das erste Mal, dass Partisans 1941 auf einer Veranstaltung wie der gamescom präsentiert wird. Aus diesem Grund haben wir uns für eine spezielle Demoversion entschieden. Wir haben eine exklusive Mission für Partisanen 1941 für alle gemacht, die unser Spiel ausprobieren möchten.

Partisans 1941 ist ein Echtzeitstrategie- und Taktikspiel mit RPG- und Basisbau-Elementen in einer WW2-Umgebung. Der Widerstand hinter den feindlichen Linien hatte ein beispielloses Ausmaß und spielte während des Zweiten Weltkriegs eine wichtige Rolle an der Ostfront. „Da diese dramatische Seite der Geschichte zuvor fast völlig vernachlässigt wurde, wird Partisans 1941 den Spieler in die Rolle des Partisanenführers versetzen“, so die Entwickler. Weiter heißt es:

Erlebt das Drama des Widerstands auf dem vom Feind besetzten Gebiet während der dramatischsten Kriegsperiode - dem Herbst 1941. Partisanen sind keine militärischen Spezialeinheiten, sondern Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, die durch Willen und Pflicht, hinter den feindlichen Linien für das Heimatland zu kämpfen, vereint sind.

Die Entwickler versprechen nicht-lineare Missionen, in denen ihr Entscheidungen treffen könnt, die sich auf den weiteren Verlauf des Spiels und euren Ruf als Kommandant auswirken sollen. So könnt ihr unter anderem selbst entscheiden, ob ihr den Einheimischen, mit denen ihr für verschiedene Nebenquests interagieren könnt, helft oder nicht, was auch euer Ansehen in den Augen eurer Kameraden beeinflussen soll. Das Spiel soll verschiedene Schleich- und Sabotage-Missionen bieten, wobei eure Gesamtleistung als Kommandant deren Verlauf beeinflussen soll. Auch Wetterbedingungen sollen eine Rolle spielen und euch zusätzliche Spieloptionen eröffnen.

Es wird darüber hinaus einen strategischen Modus geboten, in dem ihr nicht nur eure eigene Basis aufbauen und verwalten, sondern auch die globale Widerstandskraft formen müsst. Dazu gehört Ressourcen-Management, die Herstellung von Waffen und die Rekrutierung neuer Agenten, die ihr einsetzen könnt, um auf Weltkarte verschiedene Operationen durchzuführen, was eurem Partisanentrupp zusätzliche Ressourcen und Einflussmöglichkeiten bescheren soll.